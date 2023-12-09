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07:54, 10 декабря 2023Мир

В Финляндии началось расследование в отношении интересного Украине россиянина

Yle: в Финляндии началось расследование в отношении россиянина Тордена

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследовании в отношении россиянина Воислава Тордена, который до смены паспорта носил имя Ян Петровский и является гражданином России. Об этом сообщает Yle.

Власти страны пытаются понять, нужно ли начинать полноценное расследование в отношении Тордена — во-первых, он гражданин другой страны, во-вторых, инкриминируемые ему преступления были совершены не на территории Финляндии.

В октябре сообщалось, что Украина потребовала у Финляндии экстрадировать Тордена. Украинская сторона считает, что россиянин состоял в террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал в выдаче Тордена Киеву.

Россиянин был задержан финляндскими пограничниками 20 июля, когда пытался вылететь во Францию.

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      Марина Совина
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