В Финляндии началось расследование в отношении интересного Украине россиянина

Yle: в Финляндии началось расследование в отношении россиянина Тордена

Криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследовании в отношении россиянина Воислава Тордена, который до смены паспорта носил имя Ян Петровский и является гражданином России. Об этом сообщает Yle.

Власти страны пытаются понять, нужно ли начинать полноценное расследование в отношении Тордена — во-первых, он гражданин другой страны, во-вторых, инкриминируемые ему преступления были совершены не на территории Финляндии.

В октябре сообщалось, что Украина потребовала у Финляндии экстрадировать Тордена. Украинская сторона считает, что россиянин состоял в террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал в выдаче Тордена Киеву.

Россиянин был задержан финляндскими пограничниками 20 июля, когда пытался вылететь во Францию.