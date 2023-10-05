Украина потребовала от Финляндии экстрадиции арестованного россиянина

«Ъ»: Украина требует от Финляндии выдачи Воислава Тордена

Власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена, который до смены паспорта носил имя Ян Петровский и является России. Об этом пишет «Коммерсант».

Тордену инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Полагая, что в стране розыска его ждут пытки и «бесчеловечное обращение», он запросил убежище в Финляндии. Адвокат Александр Почуев объяснил изданию, что его подопечный, несмотря на то, что родился в России, вырос и большую часть жизни провел в Норвегии и других скандинавских странах. В 2014 году он добровольцем отправился в Донбасс, чтобы защищать местных жителей от украинских формирований. Представители Тордена утверждают, что участие в событиях в Луганской народной республике (ЛНР) стало поводом для его преследования не только на Украине, но и в Норвегии, где его лишили вида на жительство и установили запрет на въезд в шенгенскую зону.

В 2023 году россиянин решил, что срок наказания истек, так как Финляндия без проблем выдала ему биометрическую визу и вид на жительство, а также номер социального страхования. Однако имея бизнес в России, Торден рассчитывал только навещать семью, проживающую в Норвегии.

20 июля он был первый раз задержан полицией. Изначально речь о событиях в Донбассе не шла — ему вменили незаконное пересечение границы шенгенской зоны из-за сокрытия персональных данных, хотя еще в 1016 году он в целях безопасности официально изменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена. Задержанного поместили его в центр содержания мигрантов в Хельсинки для последующей депортации. Помимо дела о незаконном пересечении границы было открыто производство по отзыву вида на жительство в Финляндии.

Отмечается, что сам Торден все обвинения в свой адрес отрицает, так как полагается, что сейчас на Украине в нынешней обстановке не сложно найти людей, не только готовых выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений, но и потерпевших от них.