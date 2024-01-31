В Эстонии рассказали о планах ЕС утроить производство боеприпасов

Минобороны Эстонии: ЕС нарастит производство боеприпасов до 1,4 млн к 2025 году

Производство боеприпасов в Европейском Союзе (ЕС) к концу 2024 года нарастят до 1,4 миллиона единиц. О планах утроить выпуск снарядов рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с Bloomberg.

Согласно мнению информированных источников, хотя изначальная цель по производству миллиона снарядов для Украины не была достигнута, она позволила подстегнуть рост военно-промышленного комплекса.

«Певкур указал на оценки ЕС, согласно которым в этом году блок планирует произвести до 1,4 миллиона боеприпасов, что свидетельствует об утроении темпов производства», — говорится в статье. По словам главы Минобороны: «Это означает, что мы все еще можем сказать, что эта инициатива на миллион дала нам тот результат, который мы хотели видеть. Теперь нам просто нужно поработать».

Певкур также рассказал, что Украина получит на 40 процентов меньше снарядов, чем была должна. Киеву передадут только 600 тысяч боеприпасов вместо обещанного к марту миллиона патронов.