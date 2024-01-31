В Госдуме рассказали о раскрытом канале поставки наркотиков силовиками в ЛНР

Хинштейн: сотрудник ГИБДД может быть причастен к поставкам наркотиков в ЛНР

Бойцы 331-го полка 98-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) выявили канал поставки наркотических средств на территорию Луганской народной республики (ЛНР), в который были вовлечены представители силовых структур. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По предварительным данным, в поставке запрещенных веществ участвовал действующий сотрудник ГИБДД республики. Задержание и изъятие вещдоков произвели бойцы ВДВ, опасаясь сокрытия инцидента причастными представителями правоохранительных органов. Сейчас следователи предъявляют задержанным обвинения.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ уничтожили группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Российские военнослужащие засекли противника благодаря беспилотнику, оснащенному тепловизором.