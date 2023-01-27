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19:18, 27 января 2023Силовые структуры

Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов

Бойцы ВДВ уничтожили пять диверсантов в тылу российских войск

Фото: РИА Новости

Бойцы воздушно-десантных войск уничтожили группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 27 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российские военнослужащие засекли противника благодаря беспилотному летательному аппарату, оснащенному тепловизором. Такие аппараты, по словам военных, в несколько раз повышают возможности ведения разведки и наблюдения. Группа украинских военных из пяти человек была уничтожена при помощи огня из автоматического станкового гранатомета.

Ранее 27 января сообщалось, что танкисты Вооруженных сил РФ уничтожили украинские опорные пункты в Запорожской области.

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Азамат Асланов
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