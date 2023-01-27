Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Танкисты ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ при наступлении в Запорожской области

Танкисты Южного военного округа Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) при наступлении в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Суетолог».

Кроме того, российский экипаж танка Т-72 уничтожил один пикап противника. Военные работали с закрытой позиции, корректировка огня велась с воздуха посредством беспилотников, утверждает собеседник агентства.

«Мы нашли этот блиндаж и поразили его точным огнем, позже оттуда они украинские боевики выносили тела своих побратимов» , — рассказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ ежедневно теряют до 200 бойцов в Запорожской области после активизации российских сил в регионе. «В Запорожской области на передке подразделения ВСУ выхватывают: 80, 120, 150 и даже 200 человек в день», — заявил он.

