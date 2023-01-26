Рогов назвал потери ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ ежедневно теряют до 200 бойцов в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до 200 бойцов в Запорожской области после активизации российских сил в регионе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«В Запорожской области на передке подразделения ВСУ выхватывают: 80, 120, 150 и даже 200 человек в день», — заявил он. Ранее Рогов рассказал об уничтожении российскими военными командного пункта 128-й бригады украинской армии в регионе. По его словам, в указанном подразделении до этого не было потерь в командном составе.

25 января временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ концентрируются у подконтрольного Украине города Запорожье и готовят контрнаступление. Как он утверждает, под населенным пунктом зафиксировали скопление до 40 тысяч украинских военнослужащих.

23 января Балицкий рассказал о темпах российского наступления в регионе. По его словам, оно идет небыстро, но эффективно. Это обусловлено стремлением командования сохранить жизни военным России, добавил он.