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13:37, 25 января 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Евгений Балицкий заявил, что ВСУ концентрируются у Запорожья и готовят контрнаступление

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируются у подконтрольного Киеву города Запорожье и готовят контрнаступление. Об этом временно исполняющий обязанности (врио) главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», — поделился Балицкий.

Врио главы региона также сообщил, что под Запорожьем фиксируется скопление до 40 тысяч украинских военных.

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23 января Балицкий рассказал о темпах российского наступления в Запорожской области. По его словам, оно идет небыстро, что обусловлено стремлением командования сохранить жизни военнослужащим Вооруженных сил России.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский описал тактику наступления ВСУ. Он объяснил, что украинские военные пытаются растянуть силы российской армии на диаметрально противоположные стороны. Комбат также спрогнозировал, что третий этап наступления для обеих сторон будет очень динамичным.

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Алина Гончарова
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