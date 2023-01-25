В Запорожской области сообщили об уничтожении командного пункта бригады ВСУ

Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области командного пункта 128-й бригады ВСУ

Российские военные нанесли удар по командному пункту 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что раньше в этом подразделении не было потерь среди командного состава.

Ранее Рогов рассказал, что украинские военные 102-й бригады теробороны ВСУ на оборонительном рубеже Малиновка — Чаривное — Червоное массово отказываются выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции. По его словам, российские войска продвинулись на этом участке в направлении Гуляйполя.

11 января в Министерстве обороны России сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовска Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

