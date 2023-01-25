Стало известно о взятии нескольких населенных пунктов в Запорожской области

Рогов заявил, что силы РФ продвинулись на пологовском участке в направлении Гуляйполя

Вооруженные силы России взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Стало известно, что российские войска продвинулись на пологовском участке в направлении Гуляйполя. «Наши бойцы выбили и выдавили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нескольких опорных пунктов на оборонительном рубеже Малиновка — Чаривное — Червоное», — заявил он.

Он также уточнил, что именно на этом участке фронта украинские военные 102-й бригады теробороны ВСУ массово отказываются выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции.

Ранее сообщалось о намерении ВСУ нанести удар в направлении Мелитополя и Бердянска. Рогов объяснил, что российские военные сработали на опережение и добились стратегического преимущества.