Стало известно о подготовке удара в направлении Мелитополя и Бердянска

Рогов заявил, что ВСУ готовили удар в направлении Мелитополя и Бердянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили удар в направлении Мелитополя и Бердянска, но российские военные пошли на упреждающий удар. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Наши ребята пошли на упреждающий удар <...> и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», — сообщил он.

Ранее стало известно о провале наступления украинской армии в Запорожской области. По словам Рогова, ВСУ планировали выйти к берегам азовского моря, но этого не произошло благодаря «упредительным действиям».

24 января Минобороны России сообщило о ликвидации более 25 бойцов украинской армии на запорожском направлении. Кроме того, были уничтожены самоходная гаубица «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, а также три автомобиля.