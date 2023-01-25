Рогов заявил о провале широкого наступления ВСУ в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов заявил о провале широкого наступления ВСУ в Запорожской области и подчеркнул, что это произошло благодаря «упредительным действиям». По его словам, украинские военные хотели продвинуться на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

Теперь украинским военным необходимо стягивать резервы, включая силы с донецкого направления. Им потребуется осуществить эти действия, чтобы удержать линию фронта, заключил представитель Запорожья.

Ранее Минобороны России доложило о потерях ВСУ на запорожском направлении. По данным ведомства, за сутки были уничтожены более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики (ДНР).