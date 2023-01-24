Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 24 января 2023Россия

Минобороны доложило о потерях ВСУ на запорожском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 25 украинских военных на запорожском направлении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили более 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом во вторник, 24 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики (ДНР)», — доложили о потерях противника в военном ведомстве.

Кроме этого, российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, а также три автомобиля.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отказе бригады ВСУ из Западной Украины занимать позиции под Гуляйполем Запорожской области. 23 января он сообщил, что ВСУ в срочном порядке создают новые части, чтобы избежать обвала фронта на запорожском направлении, где идет наступление Российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Отчаянные попытки слонихи разбудить умершего слоненка попали на видео
Россияне сэкономили час жизни за счет удаленной работы
В квартире знакомой Ренаты Литвиновой рухнул потолок
Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой
Германия отправит 29 танков Leopard в две страны
Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС
Обнаружена «золотая» древнеегипетская мумия
Развертывание российской орбитальной станции запланировали на 2027 год
Захарова ответила на слова Столтенберга о законности сожжения Корана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.