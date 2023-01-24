Минобороны доложило о потерях ВСУ на запорожском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом во вторник, 24 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
«За сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики (ДНР)», — доложили о потерях противника в военном ведомстве.
Кроме этого, российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, а также три автомобиля.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отказе бригады ВСУ из Западной Украины занимать позиции под Гуляйполем Запорожской области. 23 января он сообщил, что ВСУ в срочном порядке создают новые части, чтобы избежать обвала фронта на запорожском направлении, где идет наступление Российской армии.