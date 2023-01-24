Минобороны доложило о потерях ВСУ на запорожском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 25 украинских военных на запорожском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом во вторник, 24 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики (ДНР)», — доложили о потерях противника в военном ведомстве.

Кроме этого, российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, а также три автомобиля.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отказе бригады ВСУ из Западной Украины занимать позиции под Гуляйполем Запорожской области. 23 января он сообщил, что ВСУ в срочном порядке создают новые части, чтобы избежать обвала фронта на запорожском направлении, где идет наступление Российской армии.