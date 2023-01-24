Рогов заявил об отказе бригады ВСУ из Западной Украины занимать позиции под Гуляйполем

102-я бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированная в Ивано-Франковске, отказалась занимать позиции под Гуляйполем Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

«Там должны были оборудовать огневые позиции и опорные пункты в селе Малиновка и в Червоном», — заявил Рогов, отметив, что 102-я бригада ранее стояла во второй линии обороны, в то время как первую занимали мобилизованные жители Запорожья.

«Они сказали, что пусть это делают запорожские, пусть они тут умирают, почему мы это должны делать. Мы во втором ряду стоим и контролируем. Сама эта бригада носит название в честь гауптмана Дмитро Витовского (офицера галицийских нацформирований в составе армии Австро-Венгерской империи, воевавших против России в Первой мировой войне — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Рогов.

Ранее он сообщил, что ВСУ в срочном порядке создают новые части, чтобы избежать обвала фронта на запорожском направлении, где идет наступление Российской армии.