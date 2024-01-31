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12:00, 31 января 2024Среда обитания

В Красноярске снова взялись за строительство метро

В Красноярске разрешили рыть котлован для строительства метро

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Строители получили разрешение на рытье котлована для метро в центре Красноярска. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

Об разрешении стало известно по итогам встречи губернатора с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, где обсуждались достижения регионом показателей федеральных проектов в строительстве. Также в ходе встречи обсудили ход строительства линии метротрамвая в городе.

Осенью 2023 года некоторых строителей, работающих над возведением метро в Красноярске, отправили в оплачиваемые отпуска из-за частичной приостановки работ на фоне проблем с подрядчиком.

В Красноярске метрополитен начали строить в 1995 году. Работу неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2020 году при планировании расконсервации проекта на строительство первой линии метро отводилось четыре года, а стоимость проекта оценивалась в 77 миллиардов рублей. Сейчас работы планируют закончить в 2026 году.

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      Мария Черкасова
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