В Латвии заявили о российских шпионах в Европарламенте

Латвийские евродепутаты заявили о наличии российских шпионов в Европарламенте

Три евродепутата от Латвии написали письмо, в котором заявили о наличии в Европейском парламенте российских шпионов. Об этом сообщает Politico.

«Мы убеждены, что Жданок (депутат Европарламента Татьяна Жданок, обвиненная в шпионаже в пользу России — прим. "Ленты.ру") — не единичный случай. (...) Есть и другие евродепутаты, сознательно служащие интересам России», — утверждают депутаты Европарламента Сандра Калниете, Робертс Зиле и Ивар Иябс.

Они также выразили обеспокоенность из-за «подозрительных публичных выступлений, результатов голосования, организованных мероприятий, а также тайной деятельности» некоторых парламентариев.

29 января депутата Европарламента Татьяну Жданок обвинили в работе на российские спецслужбы. Причиной этого называют утверждения о том, что она «на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона».