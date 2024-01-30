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06:43, 30 января 2024Мир

Евродепутата обвинили в шпионаже в пользу России

LRT: депутата Европарламента Жданок обвинили в шпионаже в пользу России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Татьяна Жданок

Татьяна Жданок. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Депутата Европейского парламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает национальное радио LRT.

По данным издания, ЕП начал расследование в понедельник, 29 января. Поводом стали утверждения о том, что Жданок «на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона». Отмечается, что она является членом законодательного собрания ЕС от Латвии с 2004 года и на протяжении всего этого времени была ярой сторонницей Москвы.

Кроме того, утверждается, что Жданок проводила встречи с сотрудниками ФСБ в Москве и Брюсселе. Также она выступала против резолюции, осуждающей проведение российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее суд общей юрисдикции Рима приговорил к 20 годам заключения офицера Военно-морских сил (ВМС) Италии Вальтера Биота за шпионаж в пользу России. По данным следственных органов Италии, он раскрывал сведения, которые из соображений национальной безопасности должны были оставаться в секрете.

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      Марина Совина
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