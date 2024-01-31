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16:21, 31 января 2024Бывший СССР

В Литве передумали закрывать русские школы

Минобразования Литвы отложило закрытие русских школ из-за нехватки литовских

Фото: Andrius Sytas / Reuters

В Литве передумали закрывать школы для национальных меньшинств с русским языком обучения — соответствующий вопрос отложен из-за нехватки обычных литовских школ. Об этом рассказал министр образования, науки и спорта республики Гинтаутас Якштас, передает LRT.

«Закрытие школ с русским языком обучения даже не рассматривается, особенно учитывая нехватку [литовских] школ в этих муниципалитетах. (...) Вопрос простой — что мы можем сделать, чтобы результаты учеников не отличались, независимо от их родного языка. Оставляя все как есть, мы ущемляем учеников», — заявил глава Минобразования.

Он добавил, что через неделю в Литве начнутся общественные дискуссии по поводу дальнейшей судьбы образования национальных общин.

Ранее Якштас призвал отказаться от преподавания на русском языке в школах, как это уже сделали в Эстонии и Латвии. Он ожидает, что языковая ситуация изменится, когда большинство преподавателей русского языка выйдут на пенсию.

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      Глеб Палехов
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