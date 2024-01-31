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14:02, 31 января 2024Среда обитания

В Москве впервые отметят китайский Новый год

Улицы в центре Москвы впервые украсят к китайскому Новому году

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве впервые отметят китайский Новый год. Улицы в центре города украсят к празднику, об этом говорится в Telegram-канале посольства Китая в России.

«Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран!» — отмечается в сообщении. Праздничные декорации появятся в Камергерском переулке, Тверском бульваре, на Тверской площади и Новом Арбате. В честь китайского Нового года жители и гости столицы смогут посетить ярмарку китайской еды, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться популярной китайской игре в Го.

Фестиваль также пройдет в комплексе «Солнце Москвы». На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств. Кроме того, посетители смогут послушать концерт народной китайской музыки в Доме музыки и посетить ярмарку в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow.

Ранее в России спрогнозировали наплыв туристов из Китая. В 2024 году турпоток может увеличиться на 10-15 процентов относительно 2023 года.

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      Александра Качан
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