В России спрогнозировали наплыв туристов из Китая

В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Китая на 10–15 процентов

Турпоток из Китая в 2024 году может увеличиться на 10–15 процентов в сравнении с 2023 годом. Рост числа туристов из КНР спрогнозировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит РИА Новости.

При этом эксперт отметила, что не ожидает восстановления въездного туризма из Китая до допандемийных показателей. «Прирост, возможно, составит порядка 10–15 процентов, и это очень осторожный прогноз, — добавила она. — До восстановления потока еще далеко».

Ломидзе подчеркнула, что наплыв китайцев будет заметен преимущественно в приграничных российских регионах, в частности, в Хабаровском крае и Амурской области. В этом контексте специалист назвала и Приморский край, заявив, что на него приходится около 80 процентов от всего въездного турпотока из КНР в Россию.

Консульства Китая в России приостановят выдачу виз для российских туристов из-за китайского Нового года. Так, с 10 по 17 февраля будут закрыты отделения дипмиссии в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке и Иркутске.