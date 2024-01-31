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16:17, 31 января 2024Мир

В Мьянме продлили чрезвычайное положение

Bloomberg: военное правительство Мьянмы продлило чрезвычайное положение

Фото: Reuters

Военное правительство Мьянмы приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 31 июля в связи с намерением лидера хунты и верховного главнокомандующего страны Мин Аун Хлайна остаться у власти на четвертый год после госпереворота. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На заседании кабинета министров главнокомандующий отметил, что соответствующее решение было принято ради преодоления проблем в мьянманской экономике, возникших из-за внешнеполитического давления.

«Если бы правительство не столкнулось с неконструктивной реакцией международного сообщества, страна добилась бы большего прогресса, чем сейчас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы задались целью привлечь в страну еще больше российских туристов и разработали для этого специальную программу.

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      Виктория Кондратьева
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