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10:02, 31 января 2024Россия

В России банк решил «выбить» долг матери у сына и поплатился

В Барнауле банк захотел взыскать долг с сына должника и был оштрафован

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Барнауле сотрудники одного из российских банков решили «выбить» у местного жителя долг за кредит матери. При этом мужчина не являлся ни поручителем, ни созаемщиком, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Алтайскому краю в Telegram.

Россиянка не смогла рассчитаться за взятый кредит. После этого на телефон мужчины стали поступить звонки и сообщения. Мужчина сказал, что не имеет отношения к долгам матери. Звонки не прекратились, и он обратился в органы ФССП.

Судебные приставы выявили факт правонарушения со стороны банка и оштрафовали кредитную организацию на 60 тысяч рублей.

Ранее в Омске коллекторы принесли похоронные венки к дому задолжавшей горожанки. Таким образом они хотели добиться погашения задолженности. Помимо этого, коллекторы исписали забор жительницы города оскорбительными надписями. За совершение противоправных действий они были оштрафованы на 105 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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