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10:50, 31 января 2024Силовые структуры

В российском городе пьяный мигрант изнасиловал 11-летнюю дочь

В Петербурге пьяный мигрант изнасиловал 11-летнюю дочь

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 35-летний гражданин Узбекистана изнасиловал 11-летнюю дочь. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Это произошло на проспекте Художников. По заявлению матери, пьяный мужчина надругался над девочкой. Потерпевшую госпитализировали с травмой прямой кишки.

Против мигранта составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 43-летнего мужчину, пристававшего к восьмилетней девочке. Он повел малолетнюю на детскую площадку на улицу Авиаконструктора Миля и стал домогаться, предлагая две тысячи рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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