В Москве полицейские задержали мужчину за приставания к малолетней

В Москве задержали мужчину, пристававшего к восьмилетней девочке на площадке

В Москве задержали 43-летнего мужчину, пристававшего к восьмилетней девочке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 16 января школьница поссорилась с мамой из-за мороженного и сбежала. Тогда к ней подошел незнакомец. Сначала он узнал, ищут ли девочку родители, а затем за тысячу рублей предложил ей проследить за каким-то гражданином. Мужчина повел малолетнюю на детскую площадку на улицу Авиаконструктора Миля и стал домогаться, предлагая две тысячи рублей.

Потерпевшая испугалась и побежала домой. По дороге ее забрал полицейский, однако фигуранту удалось сбежать. На следующий день его поймали. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса РФ.

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