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66-летний россиянин изнасиловал парня своей дочери
66-летний москвич изнасиловал парня своей дочери
В Москве 66-летний россиянин изнасиловал парня своей дочери. Об этом сообщает издание Baza.
22-летний художник пришел в гости к подруге, чтобы обсудить творчество. В тот момент дома находился отец девушки. После застолья с горячительными напитками отец набросился на молодого человека и совершил сексуальное насилие.
Пострадавший обратился в полицию. Мужчина извинился, объяснив свой поступок отсутствием интимной близости с женой. Также, вероятно, из-за опьянения насильник мог перепутать молодого человека с подругой своей дочери.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку. Потерпевшую госпитализировали. Оперативники выяснили, что нападавшему около 30 лет, его объявили в розыск.