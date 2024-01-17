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22:33, 17 января 2024Силовые структуры

66-летний россиянин изнасиловал парня своей дочери

66-летний москвич изнасиловал парня своей дочери

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве 66-летний россиянин изнасиловал парня своей дочери. Об этом сообщает издание Baza.

22-летний художник пришел в гости к подруге, чтобы обсудить творчество. В тот момент дома находился отец девушки. После застолья с горячительными напитками отец набросился на молодого человека и совершил сексуальное насилие.

Пострадавший обратился в полицию. Мужчина извинился, объяснив свой поступок отсутствием интимной близости с женой. Также, вероятно, из-за опьянения насильник мог перепутать молодого человека с подругой своей дочери.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку. Потерпевшую госпитализировали. Оперативники выяснили, что нападавшему около 30 лет, его объявили в розыск.

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      Марина Совина
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