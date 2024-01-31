В российском регионе бесследно исчез вернувшийся с СВО боец

В Перми пропал недавно вернувшийся с СВО боец

В Перми бесследно исчез недавно вернувшийся из зоны боевых действий участник специальной военной операции (СВО). Мужчину не могут найти уже десять дней, сообщает сетевое издание 59.ru.

По словам одного из друзей пропавшего россиянина, вечером 21 января он отдыхал в компании. После этого мужчина пошел домой, с тех пор его никто не видел.

Знакомые мужчины отмечают, что подобное с мужчиной произошло впервые, и что раньше он никогда не пропадал. Друг исчезнувшего бойца в беседе с журналистами издания усомнился в том, что пермяк вернулся на СВО. К поискам подключились волонтеры.

Ранее в Свердловской области автобус с детской хоккейной командой выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились двое участников спецоперации. Один из бойцов купил квартиру на военный сертификат и ехал в МФЦ закрывать сделку. Спасти обоих военнослужащих, а также ехавшую вместе с ними риэлтора не удалось.