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12:26, 30 января 2024Россия

В раздавленной автобусом с хоккеистами машине находились участники СВО

На Урале два пассажира попавшей под автобус машины оказались бойцами СВО

В Свердловской области двое из не выживших в ДТП с автобусом россиян оказались участниками специальной военной операции (СВО). О том, что два пассажира попавшей под автобус машины были бойцами СВО, сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Утром 29 января по местному времени перевозивший детскую хоккейную команду автобус столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, в котором находились участники спецоперации. Никого из находившихся в легковушке людей спасти не удалось.

Отец одного из россиян рассказал, что его сын пробыл в зоне боевых действий десять месяцев, а его друг, также находившийся в раздавленной при столкновении машине, — три или четыре месяца. Мужчина добавил, что его сын купил квартиру на военный сертификат и ехал в МФЦ закрывать сделку. Также в автомобиле находилась женщина-риэлтор.

Также в результате ДТП с автобусом пострадал тренер хоккейной команды, находившийся в автобусе. Прибывшие на место медики не смогли помощь мужчине.

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      Алан Босиков
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