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10:46, 29 января 2024Россия

Число жертв аварии на российской трассе с участием автобуса с детьми увеличилось

Тренер детской хоккейной команды погиб в ДТП в Свердловской области

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Тренер детской хоккейной команды погиб в ДТП в Свердловской области. Об этом сообщили изданию Ura.ru в региональном Минздраве.

РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что число жертв аварии с участие автобуса с детьми увеличилось до четырех человек.

По данным надзорного ведомства, в 09:30 по местному времени на участке трассы Екатеринбург — Серов автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу. Водителю и двоим пассажирам легковушки медики не смогли помочь.

Ранее в Петербурге водитель автобуса выехал на тротуар и сбил прохожих. Одна их пострадавших потеряла три литра крови, кроме нее, пострадал 25-летний мужчина, который может лишиться глаза.

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      Алан Босиков
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