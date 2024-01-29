Число жертв аварии на российской трассе с участием автобуса с детьми увеличилось

Тренер детской хоккейной команды погиб в ДТП в Свердловской области

Тренер детской хоккейной команды погиб в ДТП в Свердловской области. Об этом сообщили изданию Ura.ru в региональном Минздраве.

РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что число жертв аварии с участие автобуса с детьми увеличилось до четырех человек.

По данным надзорного ведомства, в 09:30 по местному времени на участке трассы Екатеринбург — Серов автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу. Водителю и двоим пассажирам легковушки медики не смогли помочь.

Ранее в Петербурге водитель автобуса выехал на тротуар и сбил прохожих. Одна их пострадавших потеряла три литра крови, кроме нее, пострадал 25-летний мужчина, который может лишиться глаза.