Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

Россиянка потеряла три литра крови в ДТП с автобусом в Петербурге

В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге 62-летняя женщина потеряла три литра крови, еще один 25-летний пострадавший может лишиться глаз. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Потерявшая три литра крови россиянка на данный момент находится в Мариинской больнице, врачи делают все необходимое для спасения ее жизни.

25-летнему пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сильный ушиб головного мозга. Отмечается, что во время аварии весь удар пришелся ему на голову.

ДТП произошло 24 января на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Инцидент попал на видео. Водитель автобуса, который выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов в Санкт-Петербурге, задержан, возбуждено уголовное дело.