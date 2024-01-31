Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей градоначальник не раскрыл.

В свою очередь Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, сообщил, что движение транспорта по объекту временно перекрыто. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали там.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. По данным Минобороны России, украинские ракеты были сбиты около западного побережья Крыма.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.