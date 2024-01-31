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16:28, 31 января 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей градоначальник не раскрыл.

В свою очередь Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, сообщил, что движение транспорта по объекту временно перекрыто. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали там.

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