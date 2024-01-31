В Севастополе во время воздушной тревоги сработала система ПВО

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о работе системы ПВО

В Севастополе во время воздушной тревоги сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он.

В 16:27 по московскому времени Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. «Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей градоначальник не раскрыл.

Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, сообщил, что движение транспорта по объекту временно перекрыто. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали там.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.