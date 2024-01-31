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18:10, 31 января 2024Среда обитания

Водителей призвали правильно парковаться ради мусора

Автовладельцев призвали правильно парковаться, чтобы не мешать вывозу мусора

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Водителям лучше не парковать машины в узких дворовых проездах и рядом с контейнерами для мусора, чтобы не мешать спецтехнике вовремя вывозить отходы. Правильно оставлять автомобили рядом с домами призвали в региональном операторе по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «Хартия», передает «Радио 1».

В компании напомнили, что в зимнее время ситуация осложняется выпавшим снегом — экипаж часто не может проехать к контейнерной площадке и вынужден нарушать график. «Помните, что соблюдение правил парковки и утвержденного порядка накопления твердых коммунальных отходов — гарантия своевременного вывоза ТКО и чистоты в ваших дворах», — рассказали в операторе.

В «Хартии» добавили, что водителям, которые неправильно припарковались и перегородили путь мусоровозам, грозят штрафы и эвакуация автомобиля.

Ранее водителям перечислили опасные ошибки при выходе из заноса. Так, не следует паниковать и нажимать педаль тормоза. Кроме того, нужно учитывать тип привода автомобиля — тогда будет отличаться план действий в экстренной ситуации.

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      Нина Ташевская
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