Германия увеличит военные расходы на рекордную сумму

Глава Минобороны ФРГ Писториус: страна увеличит военные расходы на 72 млрд евро

Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал об увеличении военных расходов на самую большую сумму за всю историю существования бундесвера, сообщает ТАСС.

«Безопасность не дается бесплатно. Войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится», — заявил он.

Министр уточнил, что на развитие вооруженных сил страны выделят рекордные 72 миллиарда евро, подчеркнув, страна достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере двух процентов от ВВП в нынешнем году.

Ранее статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер рассказал, что бундесвер обучит еще 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она добавила, что на сегодняшний день около 40 тысяч украинских военных прошли обучение в ЕС, бундесвер подготовил около 10 тысяч солдат.