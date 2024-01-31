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16:01, 31 января 2024Мир

Германия пообещала обучить еще десять тысяч солдат ВСУ

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Меллер: бундесвер обучит еще 10 тысяч солдат ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бундесвер обучит еще 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер, сообщает Tagesschau.

«Обучение должно проводиться, как и в прошлом году, в рамках учебной миссии ЕС для Украины EUMAM. Германия по-прежнему твердо стоит на стороне Украины», — отметила она.

Меллер добавила, что на сегодняшний день около 40 тысяч украинских военных прошли обучение в ЕС, бундесвер подготовил около 10 тысяч солдат.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер упрекнул партнеров по Евросоюзу в том, что помощи, которую они оказывают Украине, недостаточно. По его словам, Берлин вносит свой вклад в оказание поддержки Киеву и готов увеличить помощь в том случае, если это потребуется.

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      Семен Александров
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