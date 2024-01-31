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20:21, 31 января 2024Путешествия

Врач спас жизнь пассажирке самолета с помощью Apple Watch

Gizmochina: врач спас жизнь пассажирке самолета с помощью Apple Watch стюардессы

Фото: Unsplash

Врач спас жизнь пассажирке рейса Ryanair с помощью Apple Watch стюардессы. Подробностями истории поделилось издание Gizmochina.

Нештатная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Бирмингема, Англия, в Верону, Италия. У пожилой женщины внезапно началась отдышка, и бортпроводник спросил пассажиров, есть ли среди них медик.

Помочь попутчице вызвался 43-летний Рашид Диас, который работал врачом в больнице города Херефорд в Великобритании. Узнав, что у женщины есть проблемы с сердцем, он попросил у стюардессы Apple Watch, чтобы измерить уровень кислорода в крови попутчицы с помощью приложения.

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Как пишет источник, данные устройства указали на низкое насыщение кислородом. Тогда Диас попросил у членов экипажа кислородный баллон, который помог стабилизировать состояние женщины до тех пор, пока самолет не приземлился в Вероне. Уточняется, что после посадки самолета пассажирка получила дополнительную медицинскую помощь, и ее состояние улучшилось.

Ранее пассажира самолета российской авиакомпании приняли за покойника и экстренно посадили борт. У мужчины во время полета поднялось давление, после чего он перестал подавать признаки жизни. Когда лайнер приземлился, пассажир внезапно пришел в себя.

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      Марина Черняк
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