Врачи рассказали об указывающей на развитие рака боли

Врач Гальперин: боль в позвоночнике может указывать на рак прямой кишки

Терапевт Елена Малышева и реаниматолог, анестезиолог Марк Гальперин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что боль в позвоночнике может свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы или прямой кишки. Выпуск передачи, в котором врачи рассказали о боли, указывающей на онкологические заболевания, доступен на сайте телеканала.

«Есть первый принцип лечения боли — прежде чем лечить боль, врач должен назначить обследования», — отметила Малышева. В первую очередь при появлении боли врачи назначают пройти МРТ, добавили специалисты.

По словам Малышевой, боль в позвоночнике может указывать на серьезные болезни. «Это могут быть метастазы в кости позвонка, это может быть боль, которая иррадиирует из живота в позвоночник. Например, рак поджелудочной железы, рак прямой кишки, если мы этого не знаем, мы начнем лечить боль в позвоночнике, а идет из живота», — объяснил Гальперин.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус назвали бразильский орех, свиные почки и тунец главными противораковыми продуктами. Врачи объяснили, что бороться с раком организму помогает микроэлемент селен, который в них содержится.