Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 31 января 2024Наука и техника

ВВС США испытали электрический самолет

Defense News: испытания электрического самолета ВВС США Alia завершили

Фото: Business Wire / AP

В США завершили трехмесячный цикл испытаний электрического самолета Alia, который создали для Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Испытания проходили на аэродроме Дьюк Филд во Флориде, пишет Defense News.

Разработавшая самолет компания Beta Technologies сообщила, что изделие задействовали в отработке сценария эвакуации пострадавших на базе ВВС Муди. «Компания добавила, что это была первая подобная имитационная миссия, проведенная с использованием электрического самолета, и послужила проверкой концепции, чтобы показать, что такие операции могут выполняться», — отметили в публикации.

В ходе испытаний самолет доставил условного пострадавшего в больницу. В компании подчеркнули, что обычно для этих целей используют военно-транспортный самолет C-130, который потребовал бы экипаж из трех человек и около 1,6 тысячи долларов на топливо. Alia с экипажем из двух человек потратил пять долларов на электроэнергию.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Beta Technologies — одна из компаний, получивших контракты на разработку самолетов в рамках программы ВВС Agility Prime. Инициатива направлена на ускорение работы отрасли по созданию электрических самолетов.

ВВС рассматривают варианты использования электрических самолетов для доставки грузов и пассажиров, а также поисково-спасательных операций. Кроме того, электрические самолеты хотят применять в боевых условиях, поскольку они тише традиционных моделей.

Ранее в январе стало известно, что компания China Aviation Industry General Aircraft впервые провела в Китае летное испытание электрического самолета AG60E национального производства. Машина развивает скорость до 185 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Названо число российских «Булатов» в зоне СВО

      Медведева рассказала о сексуализации в фигурном катании

      Российского блогера заподозрили в спонсировании ИГ

      Трусы от Кардашьян за 2,5 тысячи и другая кричащая роскошь. Кто решает, какие вещи — самые популярные в мире?

      Россиянам предложили люксовые туры в Анапу от 194 тысяч рублей

      ВВС США испытали электрический самолет

      Раскрыт возможный мотив расправы россиянина над экс-возлюбленной и ее дочерью

      Россиянам рассказали о погоде в феврале

      На Украине раскрыли детали обмена пленными с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше