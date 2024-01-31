Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 31 января 2024Силовые структуры

Задержание вымогавшего у россиянки миллионы рублей шантажиста попало на видео

МВД: в Нижнем Новгороде шантажист вымогал у женщины 5 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, который шантажом вымогал пять миллионов рублей у местной женщины. Оперативное видео с поимкой подозреваемого предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видно, как бойцы ОМОНа скрутили и уложили на снег мужчину. Далее показаны разбросанные куриные лапы перед дверью квартиры потерпевшей и скриншот с смс-угрозами.

Задержанный, ранее судимый, требовал от женщины деньги, угрожая расправой ей и ее родственникам, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для шантажа подозреваемый использовал разные способы: посылал на работу к своей жертве сообщников, под дверь квартиры подкладывал части тел птиц, писал угрозы в социальных сетях. При этом злоумышленник нанял специалиста, который удалял эти сообщения в интернете, обеспечивая его анонимность. Но несмотря на принятые меры конспирации, полицейским удалось установить личность шантажиста и задержать.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 28-летнего бывшего сотрудника ресторана, который угрожал менеджеру заведения гранатой и вымогал у него 50 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      В ЦИК России заявили о приходе к власти в Молдавии марионетки

      На Курской АЭС заглушили второй энергоблок после 45 лет работы

      Стало известно о долге перед налоговой у бросившего младенца в сугроб блогера

      В российском регионе бесследно исчез вернувшийся с СВО боец

      Украинские дроны-камикадзе сбросили взрывчатку на российский регион

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше