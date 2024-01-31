Задержание вымогавшего у россиянки миллионы рублей шантажиста попало на видео

МВД: в Нижнем Новгороде шантажист вымогал у женщины 5 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, который шантажом вымогал пять миллионов рублей у местной женщины. Оперативное видео с поимкой подозреваемого предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видно, как бойцы ОМОНа скрутили и уложили на снег мужчину. Далее показаны разбросанные куриные лапы перед дверью квартиры потерпевшей и скриншот с смс-угрозами.

Задержанный, ранее судимый, требовал от женщины деньги, угрожая расправой ей и ее родственникам, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для шантажа подозреваемый использовал разные способы: посылал на работу к своей жертве сообщников, под дверь квартиры подкладывал части тел птиц, писал угрозы в социальных сетях. При этом злоумышленник нанял специалиста, который удалял эти сообщения в интернете, обеспечивая его анонимность. Но несмотря на принятые меры конспирации, полицейским удалось установить личность шантажиста и задержать.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 28-летнего бывшего сотрудника ресторана, который угрожал менеджеру заведения гранатой и вымогал у него 50 тысяч рублей.