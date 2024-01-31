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10:26, 31 января 2024Экономика

В России назвали способы борьбы с закредитованностью населения

Депутат Арефьев заявил о необходимости сокращения дисбаланса доходов россиян
СюжетНаселение России:
Николай Арефьев

Николай Арефьев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Единственным способом борьбы с ростом закредитованности населения России является сокращение дисбаланса в доходах, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев. Способ достижения этой цели он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что доходы богатых в России в 16 раз выше, чем у бедных, в то время как в других странах этот показатель колеблется на уровне в 6-7 раз.

«Если посмотреть на провинции, то у нас до сих пор существуют зарплаты в 10 тысяч рублей, людей просто берут на полставки. Некоторые думают, что, раз поднимают минимальную зарплату, то она реально должна повышаться. Но, если у предпринимателя нет такой возможности, он просто срезает ставку», — объяснил Арефьев.

Он заявил о необходимости придерживаться минимального размера оплаты труда вне зависимости от ставки. Это может повлечь за собой необходимость пересмотра налогового законодательства.

«Это палка о двух концах: а если у предпринимателя нет возможности платить? Он ведь отчисляет еще 30 процентов в соцфонды, 13 процентов подоходного налога. У многих предприятий таких денег нет. Надо пересматривать налоговое законодательство, чтоб люди получали нормальные зарплаты и им не приходилось обращаться в микрофинансовые организации», — сказал политик.

Он также добавил, что на данный момент подобные изменения не планируются, поскольку все соответствующие предложения были отвергнуты.

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«Дополнительных расходов никто на себя брать не будет. Но мы продолжим работать, разрабатывать нормативные акты, чтобы улучшить положение людей», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что по итогам трех кварталов 2023 года суммарный объем микрозаймов россиян вырос на 18,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 348,1 миллиарда рублей. За этот период число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в стране приблизилось к 20 миллионам.

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      Наталия Белова
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