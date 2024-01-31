В России назвали способы борьбы с закредитованностью населения

Депутат Арефьев заявил о необходимости сокращения дисбаланса доходов россиян

Единственным способом борьбы с ростом закредитованности населения России является сокращение дисбаланса в доходах, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев. Способ достижения этой цели он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что доходы богатых в России в 16 раз выше, чем у бедных, в то время как в других странах этот показатель колеблется на уровне в 6-7 раз.

«Если посмотреть на провинции, то у нас до сих пор существуют зарплаты в 10 тысяч рублей, людей просто берут на полставки. Некоторые думают, что, раз поднимают минимальную зарплату, то она реально должна повышаться. Но, если у предпринимателя нет такой возможности, он просто срезает ставку», — объяснил Арефьев.

Он заявил о необходимости придерживаться минимального размера оплаты труда вне зависимости от ставки. Это может повлечь за собой необходимость пересмотра налогового законодательства.

«Это палка о двух концах: а если у предпринимателя нет возможности платить? Он ведь отчисляет еще 30 процентов в соцфонды, 13 процентов подоходного налога. У многих предприятий таких денег нет. Надо пересматривать налоговое законодательство, чтоб люди получали нормальные зарплаты и им не приходилось обращаться в микрофинансовые организации», — сказал политик.

Он также добавил, что на данный момент подобные изменения не планируются, поскольку все соответствующие предложения были отвергнуты.

«Дополнительных расходов никто на себя брать не будет. Но мы продолжим работать, разрабатывать нормативные акты, чтобы улучшить положение людей», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что по итогам трех кварталов 2023 года суммарный объем микрозаймов россиян вырос на 18,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 348,1 миллиарда рублей. За этот период число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в стране приблизилось к 20 миллионам.

