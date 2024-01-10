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13:25, 10 января 2024Экономика

Объем микрозаймов россиян резко вырос

Forbes: объем микрозаймов россиян достиг 348,1 млрд рублей в январе-сентябре

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам трех кварталов 2023 года суммарный объем микрозаймов россиян вырос на 18,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 348,1 миллиарда рублей. За этот период число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в стране приблизилось к 20 миллионам, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитиков саморегулируемой организации (СРО) «МиР».

В январе-сентябре количество клиентов российских МФО выросло на 2,7 миллиона. Подобной динамике способствовал ряд факторов, включая относительно мягкое (в сравнении с банковским) регулирование выдач таких займов, полагают эксперты. В пресс-службе крупнейшего в России объединения микрофинансистов прогнозируют, что в четвертом квартале спрос на заемные средства со стороны физических лиц традиционно продолжит расти.

По словам главы МФК «Займер» Романа Макарова, из-за более жесткого банковского кредитного регулирования многие россияне были вынуждены впервые обратиться за такого рода услугами именно в МФО. Например, доля таких клиентов в его компании в 2023 году достигла 40 процентов.

Число заемщиков МФО в России продолжает расти второй год подряд. Так, по итогам 2022-го суммарное количество таких клиентов в стране увеличилось на 3,1 миллиона в сравнении с 2021-м. На конец 2022 года в России было 17,3 миллиона человек с действующими микрозаймами. За год число заемщиков МФО увеличилось сразу на 21,9 процента.

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      Анатолий Акулов
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