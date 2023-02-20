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10:53, 20 февраля 2023Экономика

Миллионы россиян решили взять микрозаймы

«МиР»: число заемщиков МФО выросло на 3 миллиона в 2022 году

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России на конец 2022 года было 17,3 миллиона человек с действующими микрозаймами, пишет РБК со ссылкой на исследование СРО «МиР».

За кризисный год число заемщиков МФО увеличилось на 21,9 процента, 3,1 миллиона человек решили взять ссуду. Темпы прироста были выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5 процента), но уступили результатам 2021-го (47,3 процента). Объем займов, одобренных в прошлом году физлицам, оценивается в 608 миллиардов рублей. Год к году выдачи взлетели на 28,7 процента.

Как считает коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов, рынок МФО продолжит расти на 12-13 процентов год к году как по портфелю, так и по выдачам.

В этом году объем выдачи займов «до зарплаты» в России вырастет на 15-20 процентов, прогнозировали эксперты из Webbankir. В большинстве случаев подобные займы берут люди с невысоким уровнем дохода. Ключевым риском в этом случае остаются высокие проценты, под которые их выдают.

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Платон Щукин
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