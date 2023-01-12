Россияне станут больше брать займы «до зарплаты»

«Известия»: объем выдачи займов «до зарплаты» в России вырастет на 15-20 процентов

В этом году объем выдачи займов «до зарплаты» в России вырастет на 15-20 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-платформы Webbankir.

Уточняется, что в большинстве случаев подобные займы берут люди с невысоким уровнем дохода. Но ключевым риском в этом случае остаются высокие проценты, под которые их выдают. Участники рынка считают, что он будет консолидироваться — мелкие компании будут уходить, а их клиентская база перетечет к крупным игрокам.

Ранее стало известно, что средняя сумма микрокредита, которую россияне запрашивают в микрофинансовых организациях (МФО), сократилась на девять процентов. Падение показателя стало рекордным — такой динамики по займам до зарплаты не замечали даже в период пандемии COVID-19 и весной 2022-го. В июле в среднем граждане запрашивали 12,34 тысячи рублей, а в ноябре — 11,23 тысячи.

Как говорил гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов, экономические шоки привели к невозможности долгосрочного планирования и неуверенности заемщиков в возможности обслужить долговые обязательства. Из-за этого они стали гораздо осторожнее.