Россияне рекордно снизили запросы на займы до зарплаты

«Ъ»: средняя сумма запрашиваемого микрокредита за последние четыре месяца упала на 9%

За последние четыре месяца средняя сумма микрокредита, которую россияне запрашивают в микрофинансовых организациях (МФО), сократилась на девять процентов. Об этом со ссылкой на данные финансовой онлайн-платформы Webbankir пишет «Коммерсантъ».

Падение показателя стало рекордным — такой динамики по займам до зарплаты не замечали даже в период пандемии COVID-19 и весной, сразу после начала спецоперации на Украине. В июле в среднем граждане запрашивали 12,34 тысячи рублей, а в ноябре — 11,23 тысячи.

В марте 2022 года средняя сумма снизилась на 4 процента, после чего начала расти. В марте 2020-го — на 1,5 процента, после чего незначительное снижение продолжалось еще два месяца.

Статистика Webbankir свидетельствует, что в сентябре и октябре существенно выросла доля займов на непредвиденные расходы — 15 процентов против 9,4 процента летом. Глава платформы Андрей Пономарев полагает, что предновогодний период поведение клиентов не изменит. Даже если запрашиваемая сумма вырастет, до уровня прошлых лет она не дотянет.

Гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов отметил, что экономические шоки привели к невозможности долгосрочного планирования и неуверенности заемщиков в возможности обслужить долговые обязательства. Из-за этого они стали гораздо осторожнее. В свою очередь коммерческий директор «МигКредита» Марат Аббясов рассказал о другом тренде — даже после одобрения клиенты все чаще не забирают сумму кредита полностью.

По словам Смирнова, вместе с тем продолжает ухудшаться качество заявок. Гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов подтвердил, что уровень просрочки в сегменте займов до зарплаты растет, поэтому МФО заняли выжидательную позицию.

В октябре руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал, что снижение выдачи микрозаймов связано со сменой потребительского поведения. Страх и тревога заставляют граждан выбирать не заемную, а сберегательную модель.