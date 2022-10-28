В России заметили снижение уровня выдачи микрозаймов

Экономист Лашко: снижение выдачи микрозаймов связано с изменением поведения потребителей

Снижение выдачи микрозаймов в России в сентябре связано со сменой модели потребительского поведения. Такое мнение высказал руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. Он подчеркнул ,что немаловажным фактором снижения выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) является изменение позиции кредиторов относительно военнообязанного населения. Об этом специалист рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Выдача микрозаймов в сентябре снизилась на 5,8 процента после четырех месяцев роста, заявил Лашко ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года зафиксировано во всех регионах страны.

«Во-первых, тенденция роста выдачи микрокредитов не могла быть постоянной, спад был ожидаем, в силу нормального жизненного цикла продукта, — объяснил финансовый аналитик. — Во-вторых, сентябрь традиционно не отличается рекордными объемами выручки. Мы обычно наблюдаем всплеск в августе, во время сбора детей в школу, и кто не может занять деньги в банке, обращается в МФО».

Третьим фактором, который повлиял на снижение выдачи микрозаймов, послужило изменение поведения кредиторов. Они снизили выдачу займов потенциально военнообязанному населению, указал Лашко.

Также страх и тревога изменили модель потребительского поведения с заемной на сберегательную Алексей Лашко финансовый аналитик

Ранее стало известно, что спрос на микрозаймы внезапно сократился после объявления в России частичной мобилизации. Причем снижение затронуло все категории клиентов, а не только тех, кто потенциально может подлежать мобилизации.