Замгенконструктора НПО имени Лавочкина дали три года условно за хищение

Суд Москвы дал 3 года условно замгенконструктора НПО Лавочкина за хищение 92 млн

Басманный суд Москвы дал три года колонии условно 79-летнему заместителю генерального конструктора научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина Александру Моишееву, виновному в хищении 92 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. В суде отметили, что гражданский иск «Роскосмоса» был полностью удовлетворен.

По версии следствия, Моишеев и три его сообщника завысили стоимость разработки орбитального телескопа «Спектр-УФ» со 160 до 252 миллионов рублей. При этом ученые использовали сложные гражданско-правовые операции и ввели в заблуждение остальных сотрудников НПО.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей.