Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

Wildberries и Ozon: ограничение ПВЗ ударит в первую очередь по малому бизнесу

Идея сенаторов установить для маркетплейсов предельную долю на рынке и запретить расти, открывая новые пункты выдачи (ПВЗ) сверх установленной меры, ударит в первую очередь по малому бизнесу. Так инициативу в беседе с РБК оценили представители Wildberries и Ozon.

Большинство пунктов выдачи заказов развивает малый бизнес по модели франшизы, поэтому предложение ограничить рост маркетплейсов ударит в первую очередь по предпринимателям и их сотрудникам в малых и отдаленных поселениях. Например, по такому принципу работает 98 процентов из 40 тысяч точек Ozon, которые открыли 20 тысяч партнеров.

«Мы развиваем сеть пунктов выдачи заказов для того, чтобы обеспечить россиянам доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома. Это особенно важно, когда речь идет о малых и отдаленных поселениях, в которых нет торговых центров с широким ассортиментом товаров. Сегодня наши пункты работают в 5000 таких городов и деревень», — пояснили представители площадки.

Ограничение доли маркетплейсов на рынке в первую очередь станет препятствием для развития малого бизнеса и повлияет на доходы продавцов, которые сотрудничают с платформой. В конечном счете это может привести к снижению доступности товаров, особенно в отдаленных регионах, добавил представитель Wildberries.

«Следует подчеркнуть, что не все практики офлайн-ретейла применимы для онлайна, который, наоборот, позволяет преодолеть территориальные ограничения в доступности широкого ассортимента товаров и обеспечить высокий уровень конкуренции с учетом огромного количества продавцов», — заявил он.

Глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов предложил установить для маркетплейсов предельную долю на рынке, что не даст им расти, открывая новые пункты выдачи. По аналогии с ограничениями для продуктовых сетей документ вводит лимит в 25 процентов от объема онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Также маркетплейсам запретят арендовать или выкупать в населенном пункте новые площади, если на них приходится от четверти товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе.