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09:30, 30 января 2024Экономика

В России предложили запретить маркетплейсам расти сверх меры

Сенатор Кутепов предложил ограничить долю маркетплейсов на рынке в 25 % продаж

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Совете Федерации рассматривается законопроект об установлении для маркетплейсов предельной доли на рынке, что, в частности, запрещает им расти, открывая новые пункты выдачи сверх установленной меры. Такую идею в комментарии Forbes предложил глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Документ вводит лимит в размере 25 процентов от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Такой подход совпадает с принятым для продуктовых сетей. Им запрещено арендовать или выкупать в населенном пункте новые площади, если на них приходится от четверти товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе, отметил сенатор.

С июня 2022 года по конец 2024-го норма для ретейлеров заморожена, чтобы те смогли занять площади уходящих иностранных продавцов, но в случае маркетплейсов поводов для такого подхода нет. Они не ограничены в открытии новых пунктов выдачи, что может дать им конкурентные преимущества по отношению к другой розничной торговле.

Кутепов изложил свое предложение в письме советнику президента России Максиму Орешкину. До этого сенатор уже призывал к регулированию маркетплейсов, напоминая, что ранее власти упустили из виду рынок такси и получили на нем монополиста.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал инициативу политика избыточной и вредной. По его мнению, негативный эффект почувствуют как покупатели, так и малое и среднее предпринимательство (МСП).

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Он объяснил, что маркетплейсы используют в качестве витрины именно представители МСП, да и сами точки выдачи содержат местные бизнесмены. Если же маркетплейс открывает в регионе распределительный центр, то местный бизнес развивается активнее. Он получает преимущество за счет более выгодной логистики.

В результате, отметил Соколов, инициатива выглядит как желание ограничить возможности людей для заработка путем открытия собственного бизнеса. Он предположил, что вряд ли законодатели хотят этого, но получится именно так.

Ранее стало известно, что в правительстве хотели бы найти замену самому слову «маркетплейс» и заставить компании отказаться от ряда пунктов в контрактах, которые усложняют работу продавцов.

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      Платон Щукин
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