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00:26, 23 января 2024Экономика

В России предложили найти замену слову «маркетплейс»

РБК: правительство России предложило доработать законопроект о маркетплейсах

Фото: Unsplash.com

Правительство России предложило доработать закон о маркетплейсах, в частности, найти замену этому слову, передает РБК. Альтернативные варианты на данный момент неизвестны.

Кроме того, в отзыве кабмина рекомендуется отказаться от ограничений на количество изменений в контрактах между площадкой и продавцом. В документе говорится о том, что это можно делать не чаще раза в год.

Правительство считает, что эта норма не позволяет учитывать изменения на рынке, в логистике, сезонные факторы, которые могут вызывать необходимость менять тарифы и комиссии. Предлагается установить особые условия для изменения положений договоров, например, один раз в три месяца при определенных обстоятельствах.

Кроме того, нужно отказаться от идеи запрета для маркетплейсов штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты. Согласно отзыву кабмина, запрет не дает возможности взыскивать средства с недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи. Предполагается разрешить блокировку отдельных функций, чтобы продавцы не теряли доступ ко всей информации и документам.

Также правительство попросило авторов законопроекта разъяснить, зачем нужно запрещать площадкам продажу товаров собственных торговых марок, а также почему необходимо расширять ответственность маркетплейсов за некачественный товар.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на копию письма главы организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова сообщили, что МЧС России попросили организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon.

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      Марина Совина
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