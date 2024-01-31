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20:34, 31 января 2024Силовые структуры

Заслуженную артистку России обманули на 1,7 миллиона рублей

Мошенники обманули директора Московского камерного оркестра Musica Viva

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники обманули заслуженную артистку России, директора Московского камерного оркестра Musica Viva Марию Бутир на 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, аферисты связались с Бутир, представившись правоохранителям, и сказали, что на ее счету якобы проводятся подозрительные операции. Затем они уговорили женщину взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Артистка поверила мошенникам и отдала большую сумму. Вскоре она поняла, что попалась на обманную схему, и обратилась в полицию.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего

Ранее стало известно, что в подмосковном Королеве 11-летняя школьница отдала 275 тысяч рублей мошенникам. Девочка испугалась, что ее бабушку посадят в тюрьму.

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      Екатерина Кашурникова
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