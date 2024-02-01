103-летняя женщина раскрыла простые секреты своего долголетия

Fox 32 Chicago: 103-летняя женщина из США назвала любовь секретом долгой жизни

Жительница США отметила 103-й день рождения и раскрыла простые секреты долгой жизни. Об этом сообщает Fox 32 Chicago.

103-летняя Руби Уоррен с детства живет в городе Чикаго, штат Иллинойс. По словам женщины, город заметно изменился с тех времен, когда она была еще ребенком. «Сейчас здесь часто происходят перестрелки. Это совсем другая эпоха, не та, в которую я росла», — посетовала она.

Свой очередной день рождения Уоррен отметила в кругу семьи и друзей. А одним из главных секретов долголетия американка назвала любовь. «Нужно почтительно относиться к родителям и соседям, любить друг друга без какой-либо вражды. И не забывать о Боге», — утверждает она.

Ранее жительница США назвала секреты долголетия своей 107-летней бабушки. Как отметила пенсионерка, она прожила счастливую жизнь и очень ценит, что все еще имеет возможность отмечать свои дни рождения в кругу семьи.